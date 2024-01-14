بـ "هيجيلي موجوع".. تامر عاشور الأول على "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل الفنان تامر عاشور المركز الأول ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بأغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” عبر قناته الرسمية، بعد ثلاث أيام من طرحها.

وحققت أغنية “هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من ثلاثة أيام من طرحها عبر قناة تامر الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية "هيجيلي موجوع للمطرب تامر عاشور من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر،

كلمات أغنية “هيجيلي موجوع”

وجاءت كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة “هيجيلي موجوع”، كالتالي:

'هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة... ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.

آخر أغاني تامر عاشور

يذكر أن آخر أغاني تامر عاشور هي أغنية بعنوان «عديت»، طرحها عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما، وايضا قد أحيا مؤخرا واحدة من أكبر حفلاته الغنائية في أحد المولات الكبرى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، وقدم خلال حفله الغنائي الذي أحيا باقة من أبرز أغانيه الشهيرة الرومانسية والحزينة وسط تفاعل كبير من الجمهور على المسرح، شارك ايضا في حفل ليلة الدموع 2 والذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الماضي.