حالة خاصة يتصدر مؤشرات البحث بـ "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “حالة خاصة” مؤشرات البحث بجوجل بعد عرض أول ٤ حلقات على منصة watch it الرقمية.





تفاصيل مسلسل “حالة خاصة”





تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حول شاب متألق في كلية الحقوق، حيث لم يُعيَّن في الجامعة بسبب حالته الخاصة، يسعى للتدريب فيمكتب المحاماة للمحامية الشهيرة أماني النجار. يجد نفسه في مواجهة قضايا مثيرة ويتورط في قصة حب مع زميلته خلال فترة تدريبه في المكتب.





مسلسل "حالة خاصة" هو إحدى أحدث إنتاجات Watch It، يتألف من 10 حلقات ويُعرض بترتيب حلقتين في الأسبوع، كل يوم أربعاء. العمل يجمع نخبة من النجوم، بينهم طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، وآخرون، ويتميز بتأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار،وإنتاج طارق الجناينى.





أحداث الحلقة الرابعة من حالة خاصة





في الحلقة الرابعة من مسلسل "حالة خاصة"، يُكلَّف أماني النجار، الممثلة بشكل رائع من قبل "غادة عادل"، بتدريب مجموعة من المتدربين،بما في ذلك نديم "طه دسوقي" ورام الله "هاجر السراج" وندى "لينا إيهاب" ويوسف "علي السباعي" وعز "حسن أبو الروس". يتعينعليهم حلاقضية ثانية، والفائز سيترافع في القضية.





تتطور الأحداث حيث يتحدث عز مع "طه دسوقي" عن تحديات القضية ويشجعه على الترافع بثقة. تظهر رام الله وتكشف عن فوز "نديم" فيالقضية الأولى. في سياق آخر، يُطلب من "طه دسوقي" أن يظهر واثقًا في المرافعة، مع تقديم أمثلة من أعمال نجوم السينما المصرية. يشهدنديم فيلمًا لأحمد زكي للحصول على إلهام.





تتسارع الأحداث أيضًا مع انتقام "نديم" من المحامي "عز" بعد محاولته سرقة أفكاره.