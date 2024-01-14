التونسية درة تنتظر "الذنب"

القاهرة - محمد ابراهيم - درّة زروق، الفنانة التونسية المعروفة بأدوارها المتألقة في السينما والتلفزيون، احتفلت بعيد ميلادها الـ 44 أمس. نلقي الضوء على أبرز أعمالها الفنية ونتناول أنجح أدوارها على الشاشتين الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى معلومات عن مسلسلها الجديد "الذنب".









من خلال الترويج للمسلسل، شاركت درة صورة تجمعها بالنجم هاني سلامة، مشيرةً إلى أنها ستشارك في موسم الأوف سيزون قبل رمضان 2024. أعلنت أيضًا أسماء الشخصيات التي ستجسدها في المسلسل، حيث ستؤدي دور "نادية" بينما يلعب هاني سلامة دور "دكتور سليمان".





قصة مسلسل الذنب





تدور قصة مسلسل "الذنب" حيث يجسد هاني شخصية طبيب نفسي في مستشفى للأمراض النفسية، ويعد المسلسل بمزيج من الدراماالاجتماعية والتشويق. الجهة المنتجة لم تكشف بعد عن تفاصيل إضافية حول القصة. من المتوقع أن يعرض المسلسل على إحدى المنصاتالرقمية بين شهري يناير وفبراير، ويتألف من 10 حلقات.





فريق عمل مسلسل الذنب





يشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، ويعتبر العمل جزءًا من النوع الاجتماعيالنفسي التشويقي. القصة من تأليف شاهيناز الفقي، والسيناريو والحوار من إبداع إسلام حافظ، بينما يقوم بإخراجه رضا عبد الرازق.





يعكس هذا التعاون بين هاني سلامة ودرة استمرار نجاحاتهما الفنية بعد تألقهما في أعمال سابقة مثل "الأولة في الغرام" و"نصيبي وقسمتك"، وآخرها كان مسلسل "بين السما والأرض" الذي حقق نجاحًا كبيرًا. تشاركهما في هذا العمل مجموعة من النجوم مثل سوسنبدر، أحمد بدير، وغيرهم، والعمل مستوحى من رواية نجيب محفوظ.

نبذة عن الفنانة درة

حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت عالم الفن بانضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركتلأول مرة في مسرحية "مجنون" إخراج توفيق الجبالي. قامت بتأدية عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية. شهدتمشاركتها مع الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية "ناي" عام 2007. بدأت مشوارها في السينما المصرية منذ عام 2007، وأصبح لهاحضور قوي في الوطن العربي بفضل مشاركتها في مسلسلات مثل " العار" (2010)، و"الريان" (2011)، و"آدم" (2011) وتوالت بعد ذلك أعمالها التي دائمًا ما تبهر الجماهير.