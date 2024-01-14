ما لا تعرفه عن درة زروق

القاهرة - محمد ابراهيم - حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت عالم الفن بانضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية "مجنون" إخراج توفيق الجبالي، قامت بتأدية عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية. شهدت مشاركتها مع الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية "ناي" عام 2007. بدأت مشوارها في السينما المصرية منذ عام 2007، وأصبح لهاحضور قوي في الوطن العربي بفضل مشاركتها في مسلسلات مثل "مصر العار" (2010)، و"الريان" (2011)، و"آدم" (2011).





بعض أعمال درة





أعمال درة الفنية تتنوع بين الأفلام والمسلسلات والأعمال العالمية، وفيما يلي نظرة عامة على بعض أعمالها:





الأعمال التونسية:





- 2002: خرمة

- 2004: نادية وسارة

- 2005: شرع الحب

- 2006: آخر فيلم

- 2011: باب الفلة

- 2017: همس الرمال

- 2021: جزيرة الغفران





الأفلام المصرية:





- 2007: الأولة في الغرام

- 2008: جنينة الأسماك

- 2010: المسافر

- 2014: المعدية

- 2016: كدبة كل يوم

- 2021: الكاهن





الأفلام العالمية:





- 2003: قصة متجالد

- 2005: رحلة لويزا





المسلسلات المصرية:





- 2008: شريف ونص

- 2011: الريان

- 2011: آدم

- 2016: نصيبي وقسمتك

- 2021: بين السما والأرض

-2023: الأجهر





الأعمال العربية:





- 2019: حرملك

- 2020: حرملك 2





المسرحيات:





- 2022: حتى لا يطير الدكان





الرسوم المتحركة:





- 2011: قصص الحيوان في القرآن

- 2013: قصص النساء في القرآن





البرامج:





- 2010: لقاء مستحيل









وقد شاركت درة صورة تجمعها بالنجم هاني سلامة، مشيرةً إلى أنها ستشارك في موسم الأوف سيزون قبل رمضان 2024. أعلنت أيضًاأسماء الشخصيات التي ستجسدها في المسلسل، حيث ستؤدي دور "نادية" بينما يلعب هاني سلامة دور "دكتور سليمان".





قصة مسلسل الذنب





تدور قصة مسلسل "الذنب" حيث يجسد هاني شخصية طبيب نفسي في مستشفى للأمراض النفسية، ويعد المسلسل بمزيج من الدراماالاجتماعية والتشويق. الجهة المنتجة لم تكشف بعد عن تفاصيل إضافية حول القصة. من المتوقع أن يعرض المسلسل على إحدى المنصاتالرقمية بين شهري يناير وفبراير، ويتألف من 10 حلقات.





فريق عمل مسلسل الذنب





يشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، ويعتبر العمل جزءًا من النوع الاجتماعيالنفسي التشويقي. القصة من تأليف شاهيناز الفقي، والسيناريو والحوار من إبداع إسلام حافظ، بينما يقوم بإخراجه رضا عبد الرازق.





يعكس هذا التعاون بين هاني سلامة ودرة استمرار نجاحاتهما الفنية بعد تألقهما في أعمال سابقة مثل "الأولة في الغرام" و"نصيبيوقسمتك"، وآخرها كان مسلسل "بين السما والأرض" الذي حقق نجاحًا كبيرًا. تشاركهما في هذا العمل مجموعة من النجوم مثل سوسنبدر، أحمد بدير، وغيرهم، والعمل مستوحى من رواية نجيب محفوظ.