نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة وهبة ترد على منتقديها "كان المفروض ريم سامي تأجل الخطوبة؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الإعلامية بسمة وهبة،على الانتقادات التي وجهت لها بسبب حضورها لعزاء والدة لطيفة وحفل خطوبة ريم شقيقة المخرج محمد سامي في نفس اليوم، حيث قالت: "هل كان من المفترض أن تؤجل لطيفة العزاء أم ريم سامي تؤخر الخطوبة؟!"





وفي سياق آخر، تعليقٌ آخر لبسمة وهبة كان حول ارتفاع أسعار الحفاضات وأزمة ألبان الأطفال. أشارت إلى نقص لبن الأطفال في السوق المحلي، معبرة عن قلقها من أن الأطفال هم من يتحملون تبعات هذه المشكلة.





وخلال مشاركتها في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أضافت بسمة وهبة أن سعر لبن الأطفال يرتفع يوميًا، مؤكدة أن هناك استغلالًا اقتصاديًا في ذلك، وألمحت إلى أن الأدوية بشكل عام، خاصة أدوية الأطفال، تعاني من نقص وتزيد أسعارها يوميًا، ووجهت اتهامات للتجار والصيدليات بالمسؤولية عن هذه الحالة.

يذكر أن عزاء والدة لطيفة أقيم مساء أمس، وقد حضر العزاء عدد كبير من النجوم أصدقاء لطيفة، كما حضر السفير التونسي محمد بن يوسف، وزوجته لتقديم واجب العزاء ومواساة لطيفة في مصابها الأليم، كما حضر عدد كبير من الإعلاميين والكتاب.

وكان من أبرز الحضور النجمات لبلبة، نبيلة عبيد، هند صبري، دارين حداد، كندة علوش، أنغام، نادية مصطفى، جومانا مراد، كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، والفنانة ريم البارودي، ومي فاروق، وسلوى خطاب، وإيمي سالم.

كما حضر لتقديم واجب العزاء، المخرج خيري بشارة، والمخرج جميل جميل المغازي، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان منذر رياحنة، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وهاني رمزي، ومحمد العمروسي، بالإضافة إلى السيناريست أيمن سلامة، والسيناريست أيمن سليم، ومن الإعلاميين حضر عبداللطيف المناوي، وبسمة وهبة وبوسي شلبي، والإعلامي ممدوح موسى، والإعلامية لميس الحديدي، وسهير شلبي.

كما حضر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمحامي محمد حمودة وزوجته، وأمينة القذافي، وزوجة عمار الشريعي والموسيقار زياد الطويل وهاني عزيز، وعلى عبدالعزيز.