نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة توجه الشكر لكل من واساها في فقدان والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رسالة شكر مؤثرة، وجهت الفنانة لطيفة الشكر لكل من ساندها وواساها خلال فقدان والدتها. عبر حسابها على إنستجرام، شاركت لطيفة صورة وعلقت قائلة: "شكرًا لكم جميعًا على محبتكم ودعمكم في هذه الظروف الصعبة. الناس الحقيقيون يظلون جنبًا إلى جنب في اللحظات الصعبة."





وأكملت لطيفة حديثها، قائلة: "شكرًا لكل من اتصل ولم يتمكن من الحضور، وشكرًا لكل من زارني في تونس ومصر. ربما تكونوا أنتم السند الحقيقي في حياتي. رحم الله والدتي وأسكنها فسيح جناته، وأتمنى لكم السلامة وعافية في كل الأوقات."







عزاء والدة لطيفة

وقد حضر العزاء عدد كبير من النجوم أصدقاء لطيفة، كما حضر السفير التونسي محمد بن يوسف، وزوجته لتقديم واجب العزاء ومواساة لطيفة في مصابها الأليم، كما حضر عدد كبير من الإعلاميين والكتاب.

أبرز الحضور بعزاء والدة لطيفة

وكان من أبرز الحضور النجمات لبلبة، نبيلة عبيد، هند صبري، دارين حداد، كندة علوش، أنغام، نادية مصطفى، جومانا مراد، كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، والفنانة ريم البارودي، ومي فاروق، وسلوى خطاب، وإيمي سالم.

كما حضر لتقديم واجب العزاء، المخرج خيري بشارة، والمخرج جميل جميل المغازي، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان منذر رياحنة، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وهاني رمزي، ومحمد العمروسي، بالإضافة إلى السيناريست أيمن سلامة، والسيناريست أيمن سليم، ومن الإعلاميين حضر عبداللطيف المناوي، وبسمة وهبة وبوسي شلبي، والإعلامي ممدوح موسى، والإعلامية لميس الحديدي، وسهير شلبي.

كما حضر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمحامي محمد حمودة وزوجته، وأمينة القذافي، وزوجة عمار الشريعي الموسيقار زياد الطويل وهاني عزيز، وعلى عبدالعزيز.