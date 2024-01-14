نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ٤ أعمال لـ "محمد علي رزق" قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد علي رزق في مسلسل "صيد العقارب"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عبد الرازق، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن. يقوم محمد علي رزق بتقديم شخصية تُدعى مصطفى، وهو شقيق لغادة عبد الرازق، في إطار من التشويق والإثارة الاجتماعية. المسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.





حدوتة منسية





محمد علي رزق يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" الذي يُقدم بطولته إلى جانب الفنانة سوسن بدر، والذي من المقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون. يشارك معه في بطولة المسلسل أيضًا كل من أحمد فهيم وهشام إسماعيل ومحمود حجازي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، ويتولى إخراجه محمد محى الدين.





تفاصيل مسلسل صيد العقارب





وفي سياق آخر، يتناول مسلسل "صيد العقارب" قصة مثيرة من تأليف باهر دويدار، ويضم فريقًا نجوميًا يتألق فيه محمد علاء، أحمد ماهر،رياض الخولي، سيمون، مجدى بدر، ساميه عاطف، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين. يأتي المسلسل من إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، برعاية المنتج الفني مصطفى الغزولى والإشراف الإنتاجي لمحمد سليمان.









مشاركة محمد علي رزق في فيلم“درويله”

وعلى الصعيد السينمائي يستعد الفنان محمد علي رزق، في الفترة الحالية لعرض فيلمه “درويله”، تدور أحداث الفيلم في إطار الغموض والأكشن، والعمل من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل، وبطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، محمود عبد المغني، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين.





ألف ليلة وليلة



كما يستعد محمد علي رزق للمشاركة في مسلسل «ألف ليلة وليلة» بجانب الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، شيري عادل، وليد فواز،سامي مغاوري، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج إسلام خيري.