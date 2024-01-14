نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة تروج لأحدث أغانيها “بوسة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانه كارول سماحة، لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان “بوسة”، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، من خلال صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وشاركت كارول سماحة متابعيها صور جديدة ظهرت فيها بلوك مختلف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “بوسة.. قريبًا”





حفل كارول سماحة في رأس السنة

واحيت الفنانه كارول سماحة مؤخرًا حفلًا غنائيًا في لبنان ضمن حفلات الكريسماس وموسم رأس السنة للعام الجديد، وقدمت خلال الحفلباقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.





كارول سماحة تقدم رسائل لحماية الهوية العربية

ومن ناحية أخرى، طرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك فيمواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.



آخر أعمال الفنانة اللبنانية كارول سماحة

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة أغنية "نسخة مني"، والاغنية من كلمات سليم عساف، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور،وتصدرت الأغنية الترند فور نزولها.





وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:

يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فتره علاقتنا

ما عادت حب وبس

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

ليعيشو عيونک

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

نحنا روح بجسمين

قلب ومقسوم اتنين

منشبه بعضنا لدرجة

صرنا شخص بشخصين

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا





أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي

صوتك معي حارسني ما بيفارقني

في شي غريب حبيبي فيك معلقني

شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون