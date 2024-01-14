سوسن بدر تواصل تصوير "حدوتة منسية"

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أحمد جودة - القاهرة - الفنانة سوسن بدر، تواصل تصوير دورها في مسلسل "حدوتة منسية"، الذي من المتوقع عرضه خلال فصل الشتاء هذا، خاصةً في يناير.





سوسن بدر أوضحت في تصريحات صحفية أن دورها في مسلسل "حدوتة منسية" يجسد شخصية أم لأربعة أبناء، وتعد الحلقات بكشف مفاجآت متتالية، حيث تتناول قضايا متعددة، بما في ذلك التضحية التي تُقدمها لأبنائها وكيف تنعكس سلبًا عليهم. كما أشارت إلى أنها قد قامت بتجسيد دور الأم في أعمال فنية سابقة، ولكن في "حدوتة منسية" تظهر بتفاصيل جديدة تمامًا.









أحداث مسلسل حدوتة منسية





أحداث مسلسل "حدوتة منسية" تتناول في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، الصراعات والعلاقات الاجتماعية، خاصةً بين الأخوة، حيث يتم تحديد مصير كل شخصية نتيجة لتلك الصراعات. يسلط المسلسل الضوء على كيفية تعامل الأم مع تلك المشكلات، رغم أنها تمتلك مصنعًا إلا أنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع هذه التحديات.





أبطال مسلسل حدوتة منسية





المسلسل يضم فريقًا فنيًا مميزًا، حيث يتألق في بطولته كل من سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، هشام إسماعيل، نانسى صلاح، ريم سامي، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين في أول تجاربه الإخراجية.

أخر تصريحات لسوسن بدر

كانت قد حلت الفنانة القديرة سوسن بدر ضيفة علي برنامج ضيفي من تقديم الاعلامي معتز الدمرداش، والمذاع علي قناة الشرق الفضائية.



وكشفت سوسن بدر عن تفاصيل حياتها الشخصية، حيث قالت: لدي ابنة واحدة وثلاثة احفاد اكبرهم في الفرقة الثالثه بالجامعة واصغرهم في الصف الخامس الابتدائي، ولكنهم يطلقون علي لقب" جدتي ".



أكثر مشهد مؤثر بمشوار سوسن بدر



وعن اكثر المشاهد المؤثرة في مشوارها الفني، تابعت سوسن بدر: حتي الان ابكي عندما اشاهد مشهدي ضمن احداث فيلم الفرح، والتي شاركتني فيه الفنانة الراحلة كريمة مختار.