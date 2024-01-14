نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية بسمة في مسلسل "مسار إجباري" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة بسمة، مؤخرًا على المشاركة في مسلسل “مسار إجباري” وتجسد بسمة، ضمن الأحداث شخصية والدة أحمد داش، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

احدث أعمال بسمة

ومن ناحية اخري، عرض لـ بسمة مؤخرًا مسلسل بطن الحوت، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي وسلط الضوء على العديد من القضايا منها تجارة المخدرات وخطورتها على المجتمع، كما قدم المسلسل صراع الأخوين قابيل وهابيل، ولكن بطريقة معاصرة وجسد محمد فراج خلال الأحداث شخصية ضياء، وهو يعمل في صناعة الفخار ويضطر للتعاون مع الجماعات السلفية، كما يتورط في تجارة المخدرات، مما يدخله في العديد من الأزمات، فيما يظهر باسم سمرة بشخصية شقيقه هلال ويدخل في صراعات معه، أما يوسف عثمان فيظهر بشخصية شيخ سلفي، وتعيش أسماء أبو اليزيد قصة حب مع فراج، العمل بطولة محمد فراج تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وشارك فيه باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، عبدالعزيز مخيون، دنيا ماهر، داليا شوقي، يوسف عثمان، عصام عمر، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم تامر حبيب، أحمد فهمي، أحمد داش، أمينة خليل، حسن أبوالروس، محمد علاء.

اخر اعمال الفنانة بسمة

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة بسمة هو فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وشارك فيه علا غانم، داليا البحيري، خالد سرحان، وقد تعرض العمل لموجة كبيرة من الانتقادات، وحقق إجمالي إيرادات تجاوزت الـ 7 مليون جنيه، وايضا شاركت في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك فيه كل من أحمد رزق، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز، دينا، صلاح عبدالله، محمد مهران، أحمد أبوزيد، وتدور الأحداث حول "صفية" التي تفوز بمنصب العمدة، فى قرية "تل شبورة"، حيث تواجه انقسام القرية بين مؤيد ومعارض كون سيدة شابة تتولى منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العمل، قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها، أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

