نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أزمات في حياة هيفاء وهبي جعلتها حديث الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الغنانة هيفاء وهبي، تريند محرك البحث “جوجل” في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "وصلتلها"، والتي قامت بطرحها بعد وفاة ملحنها محمد النادي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أزمات هيفاء وهبي

وواجهت هيفاء وهبي العديد من الأزمات، وكانت منها إنها تعرضت للنصب من قبل مدير أعمالها محمد وزيري، واتهمت هيفاء وهبي، محمد وزيري، بالاستيلاء على أملاكها وأموالها، وحذرت الجميع من التعامل معه.

وأيضًا انفجار بيروت سبب لها خسائر كبيرة في منزلها لوقوع بيتها بجوار الانفجار، كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها نتيجة انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعوا لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

وليست تلك الأزمة الأولى التي تعرضت لها هيفاء وهبي، ولكنها تعرضت للسرقة أيضًا حيث كشفت عن ذلك عندما نشرت هيفاء عبر خاصية استوري بحسابها بموقع إنستجرام صورًا لمجوهراتها والتي تضمنت حلق وخاتم ووصل عددها لـ 14 قطعة، وعلقت: "كنت فاكرة إنهم ضاعوا مني من سنة، لكن دلوقتي متأكدة إنهم مسروقين، إذا حد شاف ها الخاتم والحلق أو جرب ينباع بليز يبلغني هيدا من ضمن قطع مجوهرات تأكدت أنهم اتسرقوا مني، إذا حد اشتراه من السارق بليز يبلغني".

وفي 14 فبراير 2023 إستجابت هيفاء سريعًا لمناشدة أطلقها الإعلامي السوري ماجد العجلاني، والذي طلب منها التبرع بـ 500 علبة حليب للأطفال الرضع في حلب بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال، وخلال أقل من عشرين ساعة أرسلت هيفاء 1000 علبة حليب للأطفال الرضع، وطلبت عدم تصوير أي طفل خلال توزيع الحليب عليهم.

وأزمة فيلم رمسيس باريس، ليست الأولى في مسيرة هيفاء مع السينما، بل بدأت منذ فيلمها الأول دكان شحاته، مع كل من عمرو سعد، والمخرج خالد يوسف، وهو الفيلم الذي أثار جدلًا واسعًا، وأقيمت دعاوى قضائية لوقف عرضه في عام 2009، بالإضافة إلى تأجيل طرحه في قاعات السينما، بسبب عدم حصوله على موافقة الرقابة بشكل سريع، مما زاد حالة الجدل حول محتوى العمل وقصته.

وأيضًا واجهت هيفاء وهبي نفس المصير في فيلم حلاوة روح، الذي عرض في عام 2014، حيث تسبب الفيلم في ضجة ضخمة، وبناءًا عليها تم منع عرض الفيلم بشكل مؤقت، لتبدأ معركة قضائية من أجل الموافقة على عرض الفيلم من جديد، حتى صدر حكم من المحكمة الدستورية بوقف عرضه بشكل نهائي عام 2019، وشارك في بطولة فيلم حلاوة روح، كل من باسم سمرة، محمد لطفي، محمد عبدالسلام، صلاح عبدالله، وتسنيم هاني، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

ويعد فيلم أشباح أوروبا من التجارب السينمائية الصعبة لـ هيفاء وهبي، والذي واجه سيل من التأجيلات، والصراعات القضائية، بداية من خلاف هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق، وحتى عدم حصولها على أجرها في العمل، الذي شارك في بطولته أيضًا كل من أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، ياسر الطوبجي، وعباس أبو الحسن، وكان من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.