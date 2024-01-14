نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية غادة عبدالرازق في مسلسل "صيد العقارب" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة غادة عبدالرازق، تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "صيد العقارب" ومن المقرر ان تتاجر غادة في سم العقارب، ضمن أحداث العمل التي تدور في إطار تشويقي اجتماعي.

تفاصيل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، محمود عبدالمغني، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، مجدي بدر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، تدور الاحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية أخرى، تنتظر غادة عرض فيلم “تاني تاني”، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ولكن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد آدم، ومن تأليف علاء حسني، وكانت قد أعلنت غادة عن نيتها تقديم جزء جديد من العمل إلا أنه تم تأجيله دون الإعلان عن الأسباب، وايضا عُرض مؤخرًا لـ غادة حكاية تحت الحزام، من مسلسل حدث بالفعل، وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به، وحكاية تحت الحزام بطولة غادة عبدالرازق، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، بسنت حاتم، كريم عبدالخالق، ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.

اخر اعمال غادة عبد الرازق

والجدير بالذكر ان اخر اعمال غادة عبدالرازق هو مشاركتها في موسم رمضان 2023 بمسلسل تلت التلاتة، تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في بطولة العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش، وعدد آخر من النجوم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وظهرت غادة بـ 3 شخصيات خلال الأحداث، وهن صاحبة شركة عقارات وكاتبة روائية وفاشون ديزاينر، ويجسد محمد القس دور زوجها ويشاركها في إدارة شركة العقارات، بينما تقدم ليلى زاهر شخصية طالبة جامعية تدرس إدارة الأعمال وتجسد دور ابنتها.

اخر اعمال غادة عبد الرازق في السينما

وكان آخر أعمالها في السينما فيلم حرب كرموز، الذي عرض عام 2018 بطولة أمير كرارة تأليف محمد السبكي وإخراج بيتر ميمي، وشارك فيه محمود حميدة، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمود حجازي، محمد عز، إسلام جمال، فتحي عبدالوهاب، روجينا، إيمان العاصي، محمود البزاوي، مايان السيد، سارة الشامي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا.