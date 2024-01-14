نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي معلقًا على مباراة مصر وموزمبيق "بحاول اشجع من قلبي بس هما اللي رافضين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان كريم فهمي، على ماتش مصر وموزمبيق بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حيث كتب "بغض النظر عن النتيجه لو كنت قلت من عشر سنين حلم حياتي اتعادل مع موزمبيق في ماتش كل اللي جنبي هيضحكوا عشان نكته حلوه …. انا بقالي اكتر من عشر سنين بحاول اسخن واشجع المنتخب ده بقلبي … بس هما اللي رافضين"





وكان قد شارك منذ فترة الفنان كريم فهمي صور له برفقة زوجته دانية البناوي، أثناء تأديته مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، وذلك عبر صفحته الشخصية موفع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر كريم فهمي في الصور هو وزوجته بملابس الإحرام في الحرم المكي وأمام الكعبة المشرفة، علي صفحته معلقا عليه قائلا: "اللهم تقبل".













مسلسل 220 يوم

ومن ناحية أخري، أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “220 يوم” بطولة كريم فهمي، عن خروج العمل من السباق الرمضاني 2024؛ بعد أن بدأ التحضير له منذ فترة.

ويدور مسلسل “220” يوم فى إطار رومانسي اجتماعي حول الأسرة وكيفية تولى الآباء مسئولية تربية أبنائهم، وخاصة دور الأب فى بناء الأسرة والحفاظ عليها فى ظل التحديات الكثيرة فى المجتمع وقد تم الانتهاء من كتابة 10 حلقات.

أبطال مسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم، بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح،وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

وسبق، احتفل الفنان كريم فهمي بفوز النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاث أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، نشر مجموعة صور تجمعه بزوجته خلال مشاهداتهما للمباراة وكتب معلقا “مبروك الأهلي، مبروك الاهلوية، مبروك مصر والمصريين بكل انتمائتهم زمالك،اسماعيلى، اتحاد،مصري وكل الأندية، انا فخور اني بنتمي للبلد ديه وللنادي ده وهارد لك لجمهور اتحاد جدة وشكرا السعودية والشعب الجميل لحسن الاستضافة، مصر ام الدنيا”