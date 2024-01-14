نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية صلاح عبدالله في عتبات البهجة رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان صلاح عبدالله، مؤخرًا على المشاركة في مسلسل “عتبات البهجة”، بطولة الفنان يحيي الفخراني، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2024.

تفاصيل شخصية صلاح عبدالله في عتبات البهجة

ويظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، والصديق المقرب لـ يحيي الفخراني والداعم له في كل الأزمات التي يمر بها.

أبطال عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ويعرض في الموسم الرمضاني القادم 2024.

احدث اعمال صلاح عبدالله

ومن ناحية أخرى، تعاقد صلاح عبدالله على أكثر من عمل خلال الفترة الماضية منهم مسلسل “العتاولة” من بطولة أحمد السقا والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024، ويشارك في بطولته طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل سر إلهي بطولة روجينا، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويعرض في الموسم الرمضاني القادم 2024، وايضا يواصل صلاح عبدالله في الفترة الحالية تصوير فيلم ع الماشي، بطولة علي ربيع، تأليف كريم كمز وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في العمل كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف.

اخر اعمال صلاح عبدالله

والجدير بالذكر ان اخر اعمال صلاح عبدالله هو مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي بأكثر من عمل منهم تلت التلاتة، بطولة غادة عبدالرازق تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، ومسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري، وحضرة العمدة، بطولة روبي تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك فيه كل من أحمد رزق، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز، دينا، صلاح عبدالله، محمد مهران، أحمد أبوزيد، وتدور الأحداث حول "صفية" التي تفوز بمنصب العمدة، فى قرية "تل شبورة"، حيث تواجه انقسام القرية بين مؤيد ومعارض كون سيدة شابة تتولى منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العمل، قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها، أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.