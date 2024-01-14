نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلنا مع المنتخب.. دينا فؤاد تدعم المنتخب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - .

دعمت الفنانة دينا فؤاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات ‘إنستجرام’ و'فيسبوك' المنتخب المصري حيث نشرت صورة للمنتخب وعلقت عليها "كلنا مع منتخب مصر النهاردة وبنتمنالهم الفوز بالبطولة”

المنتخب المصري

آخر أعمال دينا فؤاد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل “جروب الماميز”و حقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “جروب الماميز"

شاركت في بطولته دينا فؤاد إلى جانب خالد سليم، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز، ونورهان، هبة عبدالغني، يوسف إسماعيل، هشام الشاذلي، رباب ممتاز، أماني كمال، وتم إخراجه بواسطة أحمد صالح.

أحدث أعمال دينا فؤاد

و جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل “ حق عرب ” والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان أحمد العوضي.

أبطال مسلسل “ حق عرب ”

يشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي، و الفنانة القديرة سلوى عثمان، والفنانة ميرهان حسين، والفنان وليد فواز، والفنان محمد علاء، والفنانة وفاء عامر، والفنانة كارولين عزمي، الفنانة القديرة أحمد صيام، الفنان محمد أحمد ماهر، الفنانة دينا فؤاد و الفنان أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.