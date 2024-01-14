نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يروج لمسلسله "بين السطور" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد فهمي لمسلسله الجديد "بين السطور" والذي من المقرر عرضه خلال شهر يناير الجاري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور أحمد فهمي:

حيث نشر البرومو الخاص بالعمل وكتب:" بين السطور ابتداء من 28 يناير على mbc 1"

ويتم عرض العمل بعد تأجيله لأكثر من عام، بسبب عدة أزمات منها أزمات إنتاجية وارتباط النجوم بأعمال آخري وغيرها.

تفاصيل مسلسل "بين السطور"

ومسلسل بين السطور بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

بين السطور

وتدور أحداث مسلسل بين السطور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة، ويقدم فهمي خلال الأحداث دور وكيل نيابة يتجه للمحاماة، مع تطورات كثيرة في شخصيته.

موعد عرض مسلسل “بين السطور”

والجدير بالذكر أنه يبدأ عرض مسلسل "بين السطور" عبر منصة "شاهد vip" وقناة MBC وقناة on يوم 28 يناير ويعرض خمس حلقات منه في الأسبوع، ويعرض في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ما هي آخر أعمال الفنان أحمد فهمي ؟

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مشاركته في حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية علي جميع موتقع التواصل الاجتماعي واشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

ودارت الأحداث في إطار اجتماعي وجسد أحمد فهمي دور فريد الذي يعمل شيف في إيطاليا وايت شقيق ثريا المصابة بمرض الزهايمر ويعمل على رعايتها والاهتمام بها والحفاظ على منزلها من استيلاء اشقائه.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.