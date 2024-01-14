نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مسلسل حدوتة منسية.. نانسي صلاح تمازح زملائها أثناء التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نانسي صلاح، متابعيها، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل كواليس تصوير مسلسل حدوتة منسية.





وظهرت نانسي صلاح في الفيديو برفقة هلا السعيد، طارق صبري ومحمد لطفي، وعلقت عليه قائلة: بصور دلوقتي مشهد وأول مرة أشوف الناس اللى معايا بيعيشوا المشاهد اللى بيمثلوها فى الحقيقة وبيتخانقوا مع بعض برا التمثيل كأنهم جوا التمثيل.





قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، وتجسد سوسن بدر شخصية صاحبة مصنع رخام، كما تظهر متزوجة من محمود حافظ خلال الأحداث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية يشارك في بطولته بجانب سوسن بدر، كل من عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي،محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد.





حكاية خيال حلمي





وعرض مؤخرًا لنانسي صلاح حكاية خيال حلمى وهو اسم الحكاية الأولي من مسلسل حد فاصل ويقوم ببطولة الحكاية ادوارد ونانسى صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد إبراهيم.





تفاصيل قصة خيال حلمي





وتتناول قصة حكاية خيال حلمى وسائل استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات كثيرة وفوائدها وأضرارها وتأثيرها على الأشخاص،ويجسدالفنان إدوارد شخصية حلمى، أما الفنانة نانسي صلاح الدين فتجسدشخصية خيال بالمسلسل.









أحدث اعمال نانسي صلاح



وتواصل نانسي خلال هذه الفترة تصوير مشاهدها في فيلم چوري والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من بطولة هيفاءوهبي،كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.





آخر أعمال نانسي صلاح





يذكر أن شاركت نانسي صلاح في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “ستهم” مع كل من روجينا، إياد نصار، جهاد سعد،أحمد الرافعي، محمد عبدالحافظ، إبراهيم السمان، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ياسين التهامي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

أحداث مسلسل ستهم

ودارت أحداثه عن وقائع حقيقية ويناقش قضية عدم توريث المرأة في الصعيد، وقد أشاد به الجميع ومنظمة حقوق المرأة.