نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كارمن بصيبص في أحدث إطلالة لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة كارمن بصيبص متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة كارمن بصيبص

وظهرت كارمن وهي ترتدي فستان باللون الأسود مفتوح من الأمام، ونسقت تسريحة شعر ويفي، ووضعت مكياجًا هادئًا يتناسب مع إطلالتها.

وفي سياق آخر شاركت كارمن بصيبص في فيلم العارف التي تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

أبطال فيلم العارف

فيلم العارف بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، حازم إيهاب.



يذكر أن آخر أعمال كارمن بصيبص مسلسل عروس بيروت التي تدور أحداثه حول فارس الذي يتعرّف على ثريا بالصدفة ويُغرم بها، لكن والدته ليلى تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة.

المسلسل بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، مرام علي، ضحى الدبس، مي صايغ، فادي إبراهيم، أيمن عبد السلام، جاد أبو علي، مي سعيد، نور علي، سامي أبو حمدان.

شاركت في عدة إعلانات وهي في سن الخامسة عشرة، درست الإخراج، كما قامت بإخراج عدة أفلام قصيرة كانت بدايتها الفنية عام 2011 بمسلسل «الجامعة» شاركت بمسلسل «نكدب لو قلنا مابنحبش» عام 2013 ثم استكملت مسيرتها في لبنان. عادت للظهور في مصر بمسلسل «الزيبق» عام 2017 بدور مريم عام 2019 لعبت دور البطولة بمسلسل عروس بيروت.