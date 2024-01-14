نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "الحريفة".. نور النبوي يحتل المركز الأول في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع النجم الصاعد نور النبوي، أن يتربع على المركز الأول لليوم الثالث على التوالي بفيلمه “الحريفة" وينافس كبار النجوم، حيث شهدت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر منافسة قوية.

حقق فيلم «الحريفة» للنجم نور النبوي، نجاحًا هائلًا، منذ عرضه بالسينمات، وقد استطاع أن يحافظ على صدارة إيرادات شباك التذاكر، لليوم الثالث على التوالي، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 988.512 ألف جنيهًا، وتجاوزت إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 7 مليون و700 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ورغم أنها أولى البطولات المطلقة لـ نور النبوي إلا أنه استطاع أن ينافس كبار النجوم بقوة، وبذلك تلاه في المركز الثاني فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، بينما تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام المركز الثالث في قائمة الإيرادات.

كما استطاع فيلم “الحريفة” أن يحقق النجاح داخل وخارج مصر، بعد العرض الخاص، الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي بمدينة الرياض.

أحداث فيلم “الحريفة”



تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.