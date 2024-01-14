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من داخل "الكرفان".. أحمد الفيشاوي يكشف عن تفاصيل فيلم "السيستم"

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الانتعاش الفني في الآونة الأخيرة، حيث يواصل تصوير أحدث أعماله السينمائية “سيستم” المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل 2024.

 

وشارك أحمد الفيشاوي صور له من داخل “الكرفان” الخاص به في كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أثناء مذاكرته للمشهد المقرر تصويره اليوم، وعلق قائلًا: “يوم جميل جديد من داخل التصوير”.

 

فيلم "السيستم"
 

فيلم “السيستم” يضم مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم:  طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

 

أحمد الفيشاوي يتعاون مع الرابر زياد ظاظا في عمل جديد

 

ومن جانب آخر، كشف الفيشاوي مؤخرًا عن عمل جديد يتعاون فيه مع الرابر زياد ظاظا، ولم يكشف عن أي تفاصيل له، مشوقًا الجمهوره.

 

ونشر أحمد الفيشاوي صورة جمعته بالرابر زياد ظاظا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق قائلًا: "استنوا الانفجار العظيم".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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