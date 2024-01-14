نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أحمر.. إطلالة مي عمر من حفل خطوبة ريم سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت الفنانة مي عمر الأنظار لها في حفل خطوبة الفنانة ريم سامي شقيقة زوجها المخرج محمد سامي، والذي اقيمت مساء الجمعة 12 يناير، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

إطلالة مي عمر من حفل خطوبة ريم سامي

أطلت مي عمر بفستان أحمر أنيق من خامة المخملي متوسط الطول، بأكمام طويلة وفتحة أمامية كشفت عن ساقها، أما شعرها تركته ينسدل ناعما على كتفها ووضعت مكياجا بألوان قوية وحددت عينها، ووضعت مكياجا بألوان قوية وحددت عينها.

أحدث أعمال مي عمر

يذكر أن مي عمر تشارك في رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، ويشارك فى بطولة العمل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف.

مي عمر من أجمل 100 وجه في العالم



ومؤخرا، حصلت مي عمر على المركز الـ31 بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم، وتفوقت بوصولها لهذا المركز على كل من إيما واتسون ومارجو روبي التي جاءت في المركز الـ 90 والممثلة التركية هاندا ارتشيل التي جاءت في المركز الـ 52، وعبرت مي عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث عبر حسابها على Instagram كاتبة: "سعيدة جدا بفوزي في مسابقه أجمل 100 وجه في العالم للعام التاني علي التوالي وتحقيق مركز متقدم وأن أكون أول مصريه والوحيدة اللي تكسب في المسابقة وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمه علي نجوم عالمين، السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدا إن فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري والعربي".

آخر أعمال مي عمر

وكان آخر أعمال مي عمر هو مشاركتها في مسلسل "علاقة مشروعة" والمكون من 15 حلقة والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022، وهو بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودي مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتي مها سليم وميديا هب – سعدي جوهر".

485454_0

485452_0

485457_0

485453_0