نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامية أسما إبراهيم تساند المنتخب المصري بعد التعادل مع موزمبيق: "بلاش نحطم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ساندت الإعلامية أسما إبراهيم المنتخب المصري بعد تعادله أمام فريق موزمبيق بنتيجة 2_2 في أولى مبارياته في بطولة أمم إفريقيا في نسخته 43.

منشور أسماء إبراهيم:

وكتبت أسما عبر حسابها الشخصي على موقع اكس تويتر سابقآ: "أكيد كلنا مكناش متوقعين نتيجة مباراة منتخبنا في أول مباراة تكون بالتعادل بصعوبة، بس بلاش نقلل من المنتخب لازم ندعمه بلاش نحطم.. أكيد في أخطاء وأنا واثقه في منتخب بلدي إنه المباريات القادمة هيكون افضل".

أسما إبراهيم

وفي سياق آخر نشرت الإعلامية أسما إبراهيم صور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وظهرت وهي في طائرتها الخاصه متوجهة من دبي لباريس لحضور إحدى فاعليات ديور بالعاصمة الفرنسية باريس

أسما إبراهيم تتعاقد مع شركة ديور:

ولكن ظهر بجانبها عقد مع شركة " ديور " العالمية، ومن المرجح أنه سيكون تعاون بين أسما إبراهيم ودار الأزياء خلال الفترة المقبلة ومن المرجح ان يكون اختيار أزيائها بالموسم الجديد بالكامل من شركة ديور أو تعاقد آخر.

وهو ليس التعاون الأول للإعلامية أسما إبراهيم مع شركه ديور فتم الاحتفال بعيد ميلادها في مقر الشركه في دبي، وأيضا تم دعوتها مؤخرا لأكثر من احتفال خاص بالشركة في دبي، كما تم تصميم ساعة خصيصا لها وصلت سعرها إلى 13 مليون جنية

ويذكر أن تواجدت أسما إبراهيم في إيطاليا منذ عدة أيام وكانت تحتفل ببداية العام الجديد هناك مع زوجها وأولادها لتحصل على إجازة من تصوير برنامجها حبر سري الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس، وسافرت بعدها إلى باريس لتستكمل إجازتها.

نبذه عن أسما إبراهيم:

وجدير بالذكر أن أسما إبراهيم هي إعلامية مصرية اشتهرت من خلال تقديمها لبرنامج حبر سري على شاشة القاهرة والناس، وتستضيف أسما خلال البرنامج مجموعة من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي، وبعد من الشخصيات العامة والمهمة في المجتمع، وكان من أشهر ضيوفها النجمة نادية الجندي، بوسي، أحمد العوضي، خدحنان مطاوع، فيفي عبده، عمروعبدالجليل، رانيا يوسف، غاده عبدالرازق، دكتور مصطفى الفقي، دكتور مجدي يعقوب، أحمد السعدني، مصطفي شعبان، مني زكي، نوال الزغبي، وغيرهم