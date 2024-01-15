"انا دلوقتي مستمتع بتقشير البطاطس في مطبخ الفندق".. تامر حسني يكشف عن موقف كوميدي مع ابنته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم تامر حسني عن موقف كوميدي جمعه ب ابنته “تاليه” أثناء سفرها برفقته للإمارات لمشاركته في حفله الاخير الذي احياه يوم السبت الماضي.

فنشر تامر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اثناء وقوف “تاليا” على خشبة المسرح وعلق قائلًا: “يومي مع تاليه قبل الحفله قررت تعملي صينية بطاطس عشان لسه متعلمتهاش وقالتلي اساعدها يابنتي احنا في فندق معيش صينيه اكيد المره الجايه هسافر بيها مع المايك بتاعي حاضر”.

وأضاف تامر مازحًا "طب عايزه العب على المسرح واقف Dj قولتلها وننسى البطاطس ؟ قالتلي تمام وطلعت Dj فعلًا والناس سقفولها أو ي المهم ان انا دلوقتي مستمتع جدًا بتقشير البطاطس في مطبخ الفندق".

تالية تامر حسني تشعل حفل ختام مهرجان دبي للتسوق مع والدها



شاركت تالية حسني في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق والدها الفنان تامر حسني، على مسرح سكاي دايف دبي، وسط حضور جماهيري ضخم، واشعلت تالية الحفل حيث ظهرت مع تامر حسني على المسرح وشاركت على الـ DJ.

بـ دبي.. استقبال حافل لـ تامر حسني وابنته استعدادًا لحفله



وكان قد استعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي، في سكاي دايف بدبي، من الرابعة عصرًا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، يوم السبت الماضي الموافق 13 يناير.

ونشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور برفقة أبنته تاليه، أثناء وصولهم إلى دبي، وعلق قائلًا:‎"وصولي دبي انا وتاليه مطقمين ولابسين زي بعض بالمناسبه والله الاستقبال ده حصل عشان تاليه كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام.. وإدارة فندق palazzo Versace Dubai…جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا ان شاء الله في الحفلة".