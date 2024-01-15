لميس الحديدي بعد تعادل مصر وموزمبيق: 'المنتخب مكانش موجود'

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الاعلامية لميس الحديدي على التعادل "المخيب" الذي مني به منتخب الفراعنة في أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية أمام موزمبيق، وقالت إنه تعادل بشق الأنفس وبطعم الخسارة رغم أنها الفرقة الأضعف في مجموعة مصر.

تعجبت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، من المباراة وقالت: موزمبيق عمرهم ماجابوا هدف في مصر منذ 38 سنة قام جاب هدفين في ثلاث دقائق".

تصريحات لميس الحديدي:

تابعت: شهدنا إهدار فرص بالجملة وكذا إهدار في النقاط في مواجهة ستجعلنا نندم على الأهداف والنقاط.. مش عارفة أقول إيه؟ الفريق كأنه في حالة ذهول، محمد مصطفى بيتكلم على الرطوبة وأنها سبب التعادل وأنا أسفة إحنا متعودين على الرطوبة عادي ودي مش حجة، دي إفريقيا مش أوروبا ومتعودين على جو إفريقيا، المباراة كانت الخطوط لا علاقة لها ببعضها البعض والمسافات واسعة جدًا والدفاع غريب ومحمد حمدي ومحمد هاني في أدنى مستوياتهم وصلاح مش بيلعب في مكانه".

استكملت الإعلامية: "التشكيل والتغييرات أيضًا غريبة المنتخب المصري مكانش موجود ولو كانت مباراة ودية كان الآداء سيكون أفضل وهذا حدث بالفعل في المباريات الودية الأخيرة تشكيل فيتوريا وتغيراته وأداء اللاعبين نفسهم عليها علامات استفهام وتعادلنا بشق الأنفس وبضربة جزاء كادت أن لا تأتي واتضربت في العارضة وكان ممكن لاتحسب".

أول تعليق من فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر

وفي سياق آخر قال روي فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة بي إن سبورتس: "منتخب موزمبيق ليس سهلا وكان منظما، والتعادل جاء عندما فقدنا التركيز في 3 دقائق وهي التي غيرت دفة المباراة".

وتابع "لدينا مباريات أخرى سننافس فيها بشكل أفضل من أجل التأهل، وتحقيق نتيجة إيجابية على قدر المستطاع".

واختتم "يجب ان نستعد لمواجهة غانا لأنهم منتخب قوي للغاية، وهدفنا حصد الـ 3 نقاط من أجل التأهل للدور المقبل".

ونجح منتخب مصر في التقدم بهدف عن طريق مصطفى محمد، بينما سجل التعادل ثم الفوز لموزمبيق ويتي وسيليسو بواكي، ثم تعادل محمد صلاح للفراعنة في الوقت بدلا من الضائع عن طريق ضربة جزاء.