هيفاء وهبي تشارك متابعيها برومو أغنية “وصلتلها”

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي برومو أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل أسم “وصلتلها”، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





هيفاء وهبي تروج لأغنية وصلتلها





وشاركت هيفاء وهبي بروموا أغنيتها الجديدة "وصلتلها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: “استرجع حبك ممن لم يثمّن قيمتك والعشرة استرجع صداقتك ممن لم يحفظ سرّك استرجع قوّتك ممن يستهويه ضعفك.





أضافت: "استرجع قلبك ممن يستطيع العيش بدونك استرجع إهتمامك من صاحب الردود المتأخرة والباردة والقصيرة.. واعطهِ شيئًا واحدًاأعطِ ظهرك".









تفاصيل أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي





“وصلتلها” ألحان الراحل محمد النادي وكلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله وتوزيع موسيقي نور،





وتقول كلمات الأغنية: وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك فرُحت راكنها فوق رفّك تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح بتهملها، عشان هي عليك باقية فاكرها ضعيفة مش لاقية نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح فخُد بالك دي قادرة تغيب وزيّ ما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندكوما يكونلاكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقت عندك ندهتلها، وبعد ما بَيِّنِت شوقها لقت إيدك بتخنقها وكُنت زمانبتحضنها بنفس الإيد عملتلها، قلق فحياتها وبتعمى عينيك عن قيمة النعمة عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد فخُد بالك دي قادرة تغيب وزيما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندك ومايكونلكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقِت عندك





أعمال هيفاء وهبي المقبلة





تواصل هيفاء وهبي خلال هذه الفترة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "أرض جهنم" ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل وبيوميفؤاد وعبير صبري، وعدد كبير من نجوم الفن، استايلست غادة اللبان، مدير تصوير أحمد البعثي، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محيي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.





تدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق مع الكوميديا، تحديدًا في فترة التسعينيات، خاصةً في وجود الكوميديان الكبير الفنان عمرو عبدالجليل.

آخر أعمال هيفاء وهبي



وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي، فيلم «رمسيس باريس»، بجانب محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون،وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجي فيلمز.