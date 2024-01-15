أميرة أديب تكشف كواليس مشهد سقوطها في مسلسل "وبينا ميعاد 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أميرة أديب، عن كواليس مشهد سقوطها من أعلى المبنى، في أول حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، الذي بدء عرضه أمس على شاشة قناة DMC.

ونشرت أميرة أديب فيديو من كواليس مشهد السقوط، عبر ستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: الوقعة دي كانت المفروض تتصور من أول مرة، بس لما أستاذ هاني المخرج لقاني مش خايفة صورها 5 مرات علشان تتاخد من زوايا مختلفة.. شكرًا أوي يا أستاذ.

حضور أميرة الديب العرض الخاص لمسلسل وبينا ميعاد

وحرصت أميرة الديب على حضور العرض الخاص لأحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم وبينا ميعاد والذي يعرض حاليًا على قناة dmc.

وقامت أميرة الديب بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: ‘من العرض الخاص لمسلسل وبينا معاد الجزء الثاني’.

وأضافت: ‏'الحمد لله سمعت كلام جميل مش هنساه من ناس بحبها وبتلهمني جدًا بعد عرض الحلقة الأولى'.

واختتمت: ‘‏ممتنة للفرصة دي كانت خطوة جريئة شوية فأتمنى أكون خفيفة على قلبكم وهستني رأيكم’.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

أبطال مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

يشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، في تمام الساعة 8 مساءًا على قناة dmc الفضائية، على أن تعرض الحلقة 2 من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على منصة Watch it قبل عرضها على شاشات التليفزيون

وشاركت أميرة أديب، بديلة للفنانة داليا شوقي، التي قدمت شخصية هند خلال أحداث مسلسل وبينا ميعاد، حيث أعلنت داليا شوقي اعتذارها عن استكمال الشخصية، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: كان سر كبير وتقيل بس أعتقد دلوقتي كلكم عرفتوه، بالنسبة لي هند حكايتها خلصت في أول جزء من وبينا ميعاد، مقدرتش أكمل لتغيرات جذرية من وجهة نظري عن الشخصية وفي أشياء تانية كتير.