نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... إلهام شاهين تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن شخصيتها في "الحب كله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت النجمة إلهام شاهين، أن تشكل حالة خاصة في قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي، وينتظر جمهورها بفارغ الصبر أحدث أعمالها السينمائية، والتي تحمل اسم "الحب كله".

وقالت إلهام في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”: "فيلم الحب كله هو فيلم شعبي يدور في الحارة الشعبية والأحداث تدور في يوم".

إلهام شاهين تكشف عن شخصيتها في الحب كله



وأضافت: "في هذا اليوم سوف نشاهد جميع النماذج الموجودة في الحارة، وأنا أجسد دور أم وأتمنى أن ابنى يتزوج ويعمل فرح في هذا اليوم".

وتابعت:" لا أريد اخبار الجمهور بالمزيد حتى لا تحترق الأحداث، ولكن علمت أن الفنان أحمد فتحي والفنانة حورية فرغلي تم التعاقد معهما، وجاري التعاقد مع باقية الأبطال".

تفاصيل فيلم" الحب كله "

فيلم الحب كله، من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وإنتاج شريف مندور، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب إلهام شاهين، عددًا من الفنانين منهم أحمد فتحي وحورية فرغلي سما إبراهيم وسلوى محمد علي.



آخر أعمال الهام شاهين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل الفريدو المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.

أبطال مسلسل الفريدو

ومسلسل الفريديو من بطولة الفنانة إلهام شاهين أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وتصدر التريند فور نزوله على الشاشة.

