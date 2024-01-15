نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وفاة الملحن وليد عبد العظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر وفاة الملحن وليد عبد العظيم.

وعلق سمسم شهاب على الصورة قائلا «توفي إلى رحمة الله تعالى أخي وصديقي ورفيق النجاحات الملحن الكبير وليد عبدالعظيم.. إلى رحمة الله يا صديقي وإلى لقاء في جنة الرحمن برحمة الله وكرمه».

وخيمت حالة من الحزن على الجمهور، حيث انهالت التعليقات بالدعاه له بالرحمة والمغفرة.

أبرز أعمال الملحن وليد عبد العظيم