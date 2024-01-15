نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين رضا عن ألبوم عمرو دياب الجديد: "معنديش وقت أسمعه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة شيرين رضا عن ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد خلال تصريحات تليفزيونية لها كاشفة أنها ليس لديها وقت لفعل شيء.

قالت شيرين رضا:'أنا خلصت تصوير النهاردة الساعة 6 الصبح، وضهري بيوجعني وبعمل علاج طبيعي كل يوم فمعنديش وقت، وسمعت إن الألبوم حلو أوي، هسمعه بس يكون عندي فرصة إني أتنفس.

أقيم أمس العرض الخاص لأولى حلقات مسلسل “ وبينا معاد ٢” بأحد الفنادق بحضور أبطاله على رأسهم شيرين رضا، صبري فواز، بسمة وغيرهم.

وتحدثت شيرين رضا عن الاختلافات بينها وبين الشخصية على هامش حضورها للعرض قائلة:'نادية شخصية مش شبهي خالص وهي صعبة وأم متحكمة بتعمل كل حاجة عشان ولادها ومش بتفوت حاجة، معندهاش رمادي يا أبيض يا أسود، بس أنا كشرين عندي رمادي كتير.

وبينا معاد

وفي سياق متصل، يذكر أنه يواصل فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد" للجزء الثاني وذلك بعد نجاح الجزء الأول، ومن المتوقع عرضه في بداية 2024. يشارك نفس الفريق الفني، وتنضم الفنانة أميرة أديب. صبري فواز استفسر عن رأي الجمهور حول جزء ثانٍ عبر فيسبوك، وحظي بتفاعل إيجابي.

تمكن المسلسل "وبينا ميعاد" من خلق جوًا من المتعة والمصداقية الفريدة من خلال أحداثه الملهمة ونجومه الذين أصبحوا لا يتجزءون من حياة المشاهدين.

المسلسل نال إعجاب الجمهور بتقديمه لقضايا اجتماعية بشكل واقعي ومؤثر. يركز على قضايا الشباب والأسرة، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، بطولة صبري فواز وشيرين رضا ومدحت صالح.

وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج هاني كمال. يستكشف المسلسل تفاصيل الحياة ومشكلات الأسرة في الطبقة المتوسطة بطريقة كوميدية إجتماعية