نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروى حمدي تكتب: الأغاني الحزينة تحدد مصير العام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطر نجوم مصر على قلوب جمهورهم بألبومات وأغاني مليئة بالحزن والفراق في بداية السنة الجديدة 2024، حيث اتجه بعض المطربين إلى تحديث أسلوبهم الفني بشكل كامل، في حين قرر البعض الآخر استمرار تقديم الأغاني الحزينة التي أصبحت سائدة هذا العام، بينما كانت سنة 2023 مميزة بالأغاني المبهجة والفرحة.

رغم الأجواء الحزينة التي سيطرت على الجمهور والمستمعين، حققت هذه الأغاني نجاحًا كبيرًا على جميع المنصات الإلكترونية، وانهالت عليها الكثير من التعليقات الإيجابية وأيضًا قد تصدرت التريند، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق المطرب رامي صبري لعشاقه ألبومة الجديد بعنوان "النهايات أخلاق" الذي يحمل العديد من الأغاني لإسعاد محبيه بصوته الرائع والذي يجسد روح الطرب الأصيل لفناني الزمن الجميل، التي نستمع إليهم في اي وقت هكذا هو صوت رامي صبري.

ويعتبر ألبوم "النهايات أخلاق" مفاجأة مميزة لجمهور الفنان رامي صبري مع بداية العام الجديد، حيث تم إطلاقه عبر منصة "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية المعروفة.

رامي صبري يُقدم ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، ويشمل الألبوم أغاني متنوعة، منها "النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد إصدارها.

ويتضمن الألبوم أيضًا أعمالًا أخرى مثل "ليك غلاوة عندي"، "جامد"، "النجومية أمانة"، و"حلفتك بالليالي" بالإضافة إلى أغاني أخرى مبهجة مثل "بحكي عليك"، "جت سليمة"، و"مبسوط يابعد".

ويتبني المطرب تامر عاشور تقليدًا طويلًا في إصدار أغانٍ ذات طابع حزين، ويتلقى جمهوره بحماس للاستماع إلى هذا النوع من الأعمال الفنية بصوته الاستثنائي، ومع بداية عام الجديد، أهدي جمهوره ومحبيه أغنية تحمل الحزن بعنوان "هيجيلي موجوع" مما أضفى لمسة مختلفة ومميزة على احتفالات جمهوره، مما أتاح للمستمعين التعبير عن مشاعرهم المختلفة والمكنونة.

وحصدت أغنية "هيجيلي موجوع" نجاحا كبيرا، حيث حققت نسبة مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى، كما أصبحت أيضا الأغنية المفضلة لدى رواد منصة التواصل الاجتماعي، كما لاقت الأغنية تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن إعجابهم بكلمات الأغنية وبألحانها.

وتميز المطرب تامر حسني بنجاح كبير من خلال أغنيته "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة" التي قام بتقديمها بالتعاون مع الفنانة ثراء جبيل، مما يظهر استمرار شعبيته وقدرته على إثارة إعجاب جمهوره بأعماله الموسيقية، منذ صغره.

وحققت "موحشتكيش" نجاحًا كبيرًا حيث تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق أنغامي هذا الأسبوع، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.

وعلى الرغم من توجه المطرب المسلم نحو النجاح المستمر عبر وسائل التواصل ومنصات الموسيقى، إلا أن تعاونه مع المطرب فريد قد أضفى جوًا جديدًا هذه المرة، محققًا نجاحًا هائلًا على موقع يوتيوب.

وتصدرت أغنية "مرجعليش" للفنانين مسلم وفريد قائمة التريند على "يوتيوب" بعد ساعات من إصدارها، وتحظى بإقبال كبير من الجمهور، وتمثل هذه الأغنية أول تعاون بين الفنانين، مما كان من المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا، وتتميز بكلمات من تأليف مصطفى ناصر، وألحان تيام علي، وتوزيع إسلام الأزرق.

وفاجأ المطرب رامي جمال جمهوره هذه المرة بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "دوخنا يا فراق" والتي حققت ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة من إطلاقها، بالتعاون مع زوجته ناريمان، والتي أصبحت رسميًا الأغنية الأكثر استماعًا ومشاهدة على منصة "يوتيوب".

وأطلقت المطرب إيهاب توفيق أغنيته الجديدة بعنوان "ايوه ياغشاش"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتتميز بالطابع الدرامي المحبوب الذي يحظى بإعجاب الجمهور، الذين يترقبون دائمًا هذا اللون الفني بفضل صوتها المميز وطرح توفيق الأغنية عبر منصة الفيديوهات يوتيوب.