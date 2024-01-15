فن ومشاهير

أبرزهم مايكل جاكسون والكينج منير.. أبرز الأغاني التي ناقشت المواضيع الإجتماعية

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القاهرة - محمد ابراهيم - لعبت الأغاني دورًا مهمًا في تسليط الضوء على قضايا المجتمع الحالي في السنوات الأخيرة حيث تعد الأغاني وسيلة فنية قوية لنقل الرسائل والأفكار والتعبير عن الآراء والمواقف عبر العالم، ولذلك أصبحت وسيلة مؤثرة لإحداث التغيير والتوعية بالمشاكل التي يواجهها المجتمع.

 

وتناولت تلك الأغاني قضايا متنوعة تشمل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والثقافية، وقد أثرت في الوعي العام وشجعت المستمعين على التفكير والتحرك نحو تغيير إيجابي. 
 

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ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن بعض الأمثلة على أغاني تسلطت الضوء على قضايا المجتمع الحالي. 
 

"تحية للثوار" (Salute to the Brave) لمحمد منير
 

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هذه الأغنية تعبر عن تقدير واحترام الفنان للمناضلين والمقاومين الذين يناضلون من أجل العدالة والحرية في المجتمع.

"إيماجين" (Imagine) لجون لينون
 

تعد هذه الأغنية من الأغاني الكلاسيكية التي تسلط الضوء على الأمل في تحقيق عالم أفضل وأكثر سلامًا، وتدعو إلى تجاوز الانقسامات والتفكير بما يمكن أن يكون إذا عاش الناس في سلام.
 

"أحلام" (Dreams) لفليتوود ماك
 

تعد هذه الأغنية رمزًا لحركة السلام والتغيير الاجتماعي في السبعينيات. تدعو الأغنية إلى تحقيق الأحلام والتغيير من خلال الوحدة والمشاركة.

"أنت لست وحدك" (You Are Not Alone) لمايكل جاكسون
 

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تعتبر هذه الأغنية رسالة تضامن ودعم للأشخاص الذين يعانون وحدهم أو يواجهون صعوبات في الحياة. تحث الأغنية على التلاحم والتعاون في المجتمع.

 

"هذا الأمر لا يتعلق بالمال" (Money Ain't a Thang) لجيرمين دوبي وجاي زي

 

تتحدث هذه الأغنية عن التحديات التي يواجهها الأفراد الذين يعيشون في الفقر وتسلط الضوء على أهمية القيم الحقيقية في الحياة بدلًا من الرغبة العمياء في المال.
 

تعرف على قائمة الفنانين الذين ناقشوا القضايا الاجتماعية في أغانيهم

 

أم كلثوم
 

كانت أم كلثوم، المعروفة باسم "كوكب الشرق"، واحدة من أعظم المطربات في العالم العربي. كانت تعتبر رمزًا للعزة والكرامة العربية، وقد تعبّرت في أغانيها عن الحب، الحرية، والوطنية. كما قدمت أغانٍ تناقش قضايا المجتمع وتعبر عن التضحية والمعاناة.

 

عبد الحليم حافظ
 

يُعتبر عبد الحليم حافظ أحد أعظم المطربين في تاريخ الموسيقى المصرية. قدم العديد من الأغاني التي تعبر عن الحب والفقدان، ولكنه أيضًا قدم بعض الأغاني التي تناقش قضايا المجتمع وتعبر عن الظلم الاجتماعي والفقر.

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شادية
 

كانت شادية واحدة من أبرز المغنيات والممثلات في مصر. قدمت أغانٍ تتناول قضايا المرأة والحب، ولكنها أيضًا قدمت أغانٍ تتحدث عن المشاكل الاجتماعية مثل الفقر والظلم الاجتماعي.

 

عمرو دياب

 

يُعتبر عمرو دياب واحدًا من أشهر المغنيين المصريين في العصر الحديث. قدم العديد من الأغاني الشعبية التي تتناول قضايا الحب والعلاقات الشخصية، ولكنه أيضًا قدم بعض الأغاني التي تتحدث عن المشاكل الاجتماعية والسياسية في مصر.

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مصطفى حجاج ونبيل وأحمد شيبة. 

 

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اشتهر الفنان مصطفى حجاج والفنان نبيل والفنان أحمد شيبة بتقديم اللون الشعبي وابراز المشاكل سواء كانت عاطفية أو اجتماعية عبر غنائهم.

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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