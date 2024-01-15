أحمد حسام ميدو لـ "دوت الخليج الفني": لو نجحت في "الحريفة" هستمر في التمثيل ( فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف اللاعب أحمد حسام ميدو، كواليس تجربته في فيلم “الحريفة” مشيرا إلى أنها كانت تجربة رائعة وسط عدد كبير من الشباب.

وقال ميدو في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني”: "نور النبوي وغزي كانوا بيلعبوا كرة حلو جدا في الكواليس لكن كزبرة معندوش فكرة عنها لكن كان فاكهة الفيلم".

وتحدث عن إمكانية خوضه التمثيل مرة أخري في مسلسل لرمضان المقبل:' ليس صحيحا هذا الأمر ولكن إذا جاءت ردود أفعال جيدة على دوري بالفيلم من الممكن أن أكرر التجربة وأستمر في التمثيل.

استطاع النجم الصاعد نور النبوي، أن يتربع على المركز الأول لليوم الثالث على التوالي بفيلمه “الحريفة" وينافس كبار النجوم، حيث شهدت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر منافسة قوية.

"الحريفة"

حقق فيلم «الحريفة» للنجم نور النبوي، نجاحًا هائلًا، منذ عرضه بالسينمات، وقد استطاع أن يحافظ على صدارة إيرادات شباك التذاكر، لليوم الثالث على التوالي، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 988.512 ألف جنيهًا، وتجاوزت إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 7 مليون و700 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ورغم أنها أولى البطولات المطلقة لـ نور النبوي إلا أنه استطاع أن ينافس كبار النجوم بقوة، وبذلك تلاه في المركز الثاني فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، بينما تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام المركز الثالث في قائمة الإيرادات.

قصة العمل

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".