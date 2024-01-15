نتفليكس تطرح فيلم "البعبع" في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد منصة نتفلكيس لطرح فيلم “ البعبع” للنجم أمير كرارة يوم ٢٥ يناير الجاري وذلك بعد تحقيقه في السينمات ٤٣ مليونا و٥٧٨ ألف جنية في دور العرض.

أبطال العمل

يذكر أن فيلم البعبع شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

“بيت الرفاعي”

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أمير كرارة في مسلسل "بيت الرفاعي"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني، والمسلسل من بطولة أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، إلى جانب عدد آخر من ضيوف الشرف،

والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، من إنتاج سينرجى، ويعد المسلسل التعاون الأول بين ميرنا وأمير كرارة فى الدراما التليفزيونية.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة الدرامية، مسلسل سوق الكانتو، الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2023،ونال المسلسل على إعجاب الجمهور.

ويفصلنا عن موعد شهر رمضان أكثر من شهرين، لتخرج قائمة الأعمال الرمضانية للنور، ليشاهدها الجمهور، من (درامي - كوميدي - تاريخي)، وهذا العمر ضمن الأعمال المقررة عرضها في السباق الرمضاني 2024، حيث أنه يضم الموسم الرمضاني هذا العام نحو 27 عملا دراميا مميزا يضم نجوم ونجمات كبار، الجمهور يرغب في مشاهدة أعمالهم الفنية القيمة وينتظر دوما الجديد حول الأعمال الدرامية المميزة لإبداء رأيه في العمل الاكثر تميزا والإشادة به، ليعتلي قائمة الاكثر بحثا على جوجل من مسلسلات رمضان 2024.