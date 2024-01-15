تعرف على دور رياض الخولي في "حق عرب"

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان رياض الخولي، في مسلسل “حق عرب” مع الفنان أحمد العوضي المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ويجسد رياض الخولي دور تاجر أخشاب يعمل معه عرب الذي يجسد دوره أحمد العوضي.

وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث

أبطال العمل

ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال أحمد العوضي، مشاركته في فيلم “الإسكندراني”، الذي يعرض حاليًا في السينمات، وهو بطولة زينة، محمود حافظ، عصام السقا، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد رضوان، وآخرون من النجوم.

قصة العمل

تدور أحداث الفيلم حول شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.