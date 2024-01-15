نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. ملخص التصريحات الكاملة لـ إيناس ميكي ببرنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة إيناس مكي حالة من الجدل عقب ظهورها ببرنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، وتصدرت تصريحاتها تريند مواقع التواصل الاجتماعي،

وكشفت إيناس عن سر طلاقها وعن علاقتها بشقيقها أحمد مكي وغيرها من الأمور.



وقالت إيناس:"مكنتش مقصرة مع طليقي كامرأة شرقية.. بس لقيت إن الارتباط بيعمل توتر ليا".

إيناس مكي تكشف عن أسباب انفصالها

وأضافت: "أسرع طريقة لفشل أي علاقة زوجية الكذب، والفيتامين اللي ينعش الحب والزواج المودة والرحمة اللي ربنا قال عليها".



وتابعت: "لو هاتجوز هيكون قلبي مرتاح للشخص اللي اقتنع به".

وقالت: "احنا خمسة أخوات، وأخواتي عايشين في الخارج وعلاقتنا مترابطة مع بعض، ومافيش حد من أخواتي لديه موهبة الفن غير أنا وأحمد، وأنا أكبر من أحمد بسنوات".



هل هناك توتر بالعلاقة بين إيناس ميكي وأحمد مكي؟

وأكدت:"أكثر سؤال تعبني نفسيا من الصحافة والاعلام انتي ليه مبتشتغليش مع أخوكي؟ وأحمد مش السبب في اعتزالي عن الفن، وأنا شاركت معه في الحاسة السابعة، وعندما قال لي هقعدك في البيت دي كانت افيه في إطار الشخصية التى قمت بتجسيدها".



وواصلت: "لدي فوبيا من الأماكن الضيقة والمرتفعات والاسانسير، أما عن الحيوانات لدي فوبيا من السحالي ".

إيناس مكي تكشف عن ندمها لهذا العمل

واختتمت: "ندمت على تقديمي لفيلم ريكلام، ولم أندم على أي مشهد قدمته طوال الفترة الفنية.. وأنا غير من أصول مصرية وتركية وجزائرية مكثت فترة أكبر في الإمارات العربية المتحدة هذا التنوع الثقافي أثر كثير من خلال شخصيتي".



مشاركة إيناس مكي في مسلسل ليلة كبيرة

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة إيناس مكي من خلال مسلسل ليلة كبيرة، والمسلسل من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومدحت تيخا ومحمد حزين ومراد فكري صادق وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وهشام شرف ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل وعادل شعبان ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني



آخر أعمال إيناس مكي



والجدير بالذكر آخر أعمال إيناس مكي فيلم "اتنين للايجار"، وهو من بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، تأليف أسماء غازى وإخراج شادي على، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

