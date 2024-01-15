لهذا السبب خالد الصاوي مطلوب على جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان خالد الصاوي تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهوره ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، والذي كشف قصة علاجه خارج مصر، وتجربته في فيلم "ليه تعيشها لوحدك "، وغيرها من الأمور.

وقال الصاوي:" الملذات هي الفخ ولا تجعل هذا الفخ يشغلك، ويؤثر على صحتك وعمرك وقدرتك وأحلامك".



خالد الصاوي يحذر الشباب من هذا الشئ

وأضاف: "معركة الوقت بالنسبة لي ليست الأهم، لأني لم أتمكن من إدارتها بشكل صحيح، وأحب أوجه نصيحة للشباب ومن هم دون سن الأربعين بضرورة تنمية ورعاية الصحة والوقت والأموال".

لهذا السبب خالد الصاوي يوجه رسالة شكر لفريق عمل "ليه تعيشها لوحدك "

وتابع: "كنت عارف إن داخل على تجربة سوف أصدقها ومسألة السن والعجر والمرض والمقاومة، وهذا سيذكرني بأشياء مررت بها في حياتي وتعبت جدا، وأشكر أسرة فيلم ليه تعيشها لوحدك لإصرارها على وجودي في العمل".

وقال: "أنا كنت مريض بفيروس سي، وبعد ما دفعت دم قلبي في تكاليف العلاج بالخارج في الآخر تعالجت في بلدي، وأشكر وزارة الصحة المصرية وأطباء بلدي، والمشروع العظيم الذي قامت به الحكومة المصرية لعلاج مرضى فيروس سي، والتجربة أثبتت إن الأمراض المتوطنة يجب علاجها في بلدها".



خالد الصاوي: تجربة المرض كانت مهينة في أولها وانتهت بالإيمان



وأكد: "تجربة المرض كانت مهينة في أولها وانتهت بالإيمان، لإني كنت مغرور جدا وشايف نفسي إن صحتي تمام وقوي ومستقل برأيي، ودخول التجربة يخلي الواحد يحترم نفسه ويؤمن بربنا والقضاء والقدر والرضا، ويبدأ في إصلاح علاقته بالكون".

مشاركة خالد الصاوي في "أصل الحكاية "



ويشارك الفنان خالد الصاوي من خلال أحدث أعماله السينمائية فيلم "أصل الحكاية"



أبطال فيلم" أصل الحكاية "

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال خالد الصاوي



والجدير بالذكر اخر أعمال الفنان خالد الصاوي فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.