محمد رحيم يشوق جمهوره لأغنية جديدة "سقعة يناير" (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان محمد رحيم جمهوره لأغنية جديدة له وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر مقطع فيديو لموسيقى الأغنية الجديدة وعلق عليها قائلًا: "انتظروا الأغنية التالية سقعة يناير يا أفضل جمهور دائمًا".

منشور محمد رحيم

أحدث أغنيات الفنان محمد رحيم “شكلي حبيت النهاردة”

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان محمد رحيم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "شكلي حبيت النهاردة" عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، ولكن قد طرح الأغنية بتوزيعان مختلفان وهذه هي المفاجأة التي قد وعد بها جمهوره.

وأغنية "شكلي حبيت النهاردة" هي من كلمات خالد أمين ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، ميكس وماستر هاني محروس، مهندس صوت هاني محروس، جيتار مصطفي أصلان، ستوديو M SOUND، الغناء المصاحب فرقة سبايسي ميكس.

نجاح أغنية “شكلي حبيت النهاردة”

والجدير بالذكر أن أغنية "شكلي حبيت النهاردة" قد لقت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي وبدأ الجمهور يصور عليها العديد من الفيديوهات وينشرونها عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

محمد رحيم يعلن تعاقده مع شركة i media

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شارك الفنان محمد رحيم مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله تم التوقيع النهارده مع شركه i media علشان تقوم بالتوزيع الرقمي لأعمالى الغنائيه والألبوم الجديد بتاعي في مصر وكل دول العالم".

وتابع: "بشكر صديقي العزيز الاستاذ محسن أحمد وكل ال تييم وورك المحترمين والمحترفين وفادي وماندو وان شاء الله استنوا المفآجآتقريبا واللى هتبدأ من النهارده دعواتكوا بقى يا حلوين".

منشور محمد رحيم

ما هي آخر أعمال الفنان محمد رحيم؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رحيم أغنية "الحكاية إنسانية "، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.