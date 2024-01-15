نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يحقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة بأغنية "هيجيلي موجوع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان تامر عاشور منذ ثلاثة أيام احدث أغنياته وهي أغنية "هيجيلي موجوع" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع الشهيرة وسرعان ما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ولمست قلوب الجمهور.

تفاصيل أغنية “هيجيلي موجوع”

واحتلت الأغنية التريند الأول عبر يوتيوب وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و700 ألف مشاهدة.

أغنية "هيجيلي موجوع" هي من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

كلمات أغنية “هيجيلي موجوع”

وجاءت كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة “هيجيلي موجوع”، كالتالي:

'هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة... ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.

ما هي آخر أغاني تامر عاشور؟

يذكر أن آخر أغاني تامر عاشور هي أغنية بعنوان «عديت»، طرحها عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما، وايضا قد أحيا مؤخرا واحدة من أكبر حفلاته الغنائية في أحد المولات الكبرى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، وقدم خلال حفله الغنائي الذي أحيا باقة من أبرز أغانيه الشهيرة الرومانسية والحزينة وسط تفاعل كبير من الجمهور على المسرح، شارك ايضا في حفل ليلة الدموع 2 والذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الماضي.