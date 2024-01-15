نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تسقطوا في فخ الملذات".. رسالة مهمة من خالد الصاوي للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان خالد الصاوي، عن ندمه الشديد لعدم قدرته على إدارة معركة الوقت قائلا: “للأسف أدرت هذه المعركة بشكل خطأ وخسرت الكثير بسبب الغباء.. عاوز أفيد الناس حتى لو كنت بعمل حاجة غلط علشان يحذروا منها”.



ووجه خلال تصريحات تلفزيونية، نصيحة للشباب حتى سن الأربعين قال لهم خلالها: "خلوا بالكم لأن الصحة والفلوس والوقت حاجات مش دائمة وعليكم تنميتها ومراعاتها والملذات هي الفخ ولا تجعلوا الفخ يضيع الصحة والعمر وقدراتكم وأحلامكم وحاولوا أن تفرملوا مبكرا".

وعن زواجه متأخرا في سن 47 سنة، قال: “اتأخرت عشان كنت غبي وهو نوع من الغباء والغرور كأني محوش نفسي ومستخسر نفسي في اي حد”.

وفي سياق آخر شدد الصاوي، على ضرورة أن يكون هناك تنوع في السينما وأن تُؤسس على المشاهد الحلوة والشباب والأحلام التي تتحقق"، بحد قوله.