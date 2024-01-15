تامر عاشور يحقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة بأغنية ”هيجيلي موجوع” فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 08:26 صباحاً - طرح الفنان تامر عاشور منذ ثلاثة أيام احدث أغنياته وهي أغنية "هيجيلي موجوع" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع الشهيرة وسرعان ما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ولمست قلوب الجمهور.

تفاصيل أغنية “هيجيلي موجوع”

واحتلت الأغنية التريند الأول عبر يوتيوب وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و700 ألف مشاهدة.

أغنية "هيجيلي موجوع" هي من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.