تامر حسني يحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة بكليب ”موحشتكيش”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 08:26 صباحاً - يستمر نجم الجيل تامر حسني محافظًا على تصدر وتريند يوتيوب بكليب "موحشتكيش" الذي طرحه منذ 5 أيام فقط وقد وصلت نسبة مشاهداته إلى مليون مشاهدة فقط بعد 10 ساعات من عرضه وأصبح التريند الأول على موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

وقد وصلت حاليًا نسبة مشاهدات الكليب عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 8 ملايين و200 ألف مشاهدة فقط بعد يومان فقط من طرحه، وتستمر الآن في تواجدها في تريند يوتيوب حيث أنها تحتل التريند الثاني عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".