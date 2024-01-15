إيناس مكي: نور الشريف له الفضل في مسيرتي الفنية.. وعمري ما هفكر في الاعتزال

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة إيناس مكي أن سبب انفصالها عن زوجها، هو أنها لم تستطيع التأقلم مع ظروف الزواج، وقد سبب الارتباط لها نوع من القلق، لافتة إلى أن أهم شئ في أي علاقة، خاصةً الزواج هو المودة والرحمة، وأنها حاليًا بحالة جيدة، ولا تفكر إطلاقًا في الزواج.

إيناس مكي: لا أعاني من الوحدة.. وأعشق تربية الكلاب

وأكدت إيناس مكي، خلال حلقتها في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي أنها لا تعاني الوحدة في حياتها، مُضيفة: "أعشق تربية الكلاب وهم كائنات وفيه ولدي كلبين وهم قريبين من قلبي، وأيضًا الخيول أعشقها وعندما أذهب إلى الإسطبل أشعر بحالة من السعادة".

إيناس مكي تتحدث عن نجوم الزمن الجميل

وتحدثت الفنانة إيناس مكي عن الفنان الراحل فريد شوقي، ووصفته بأنه أستاذ كبير، وأنها اقتبست منه حبه للفن، مُضيفة: "وأستاذ الكوميديا فؤاد المهندس هو مدرسة في التمثيل، والمنتصر بالله فنان خفيف الدم، ونور الشريف له الفضل في تمثيلي ".

إيناس مكي: عندي فوبيا من الأماكن المغلقة.. ونفسي أبطل ريجيم

وكشفت إيناس مكي عن أنها تعاني من مشكلة في المناعة، وأنه لا يوجد عمل فني اعتذرت عنه، وأنها لم تندم على تصوير أي مشهد من أعمالها، ومن أبرز صفاتها أنها شخصية مختلفة، مُتابعة:" عندي فوبيا من الأماكن المغلقة والزواحف، واعتقد أنا غلطت في حق نفسي، ولم اخطئ في حق أحد، ولا بد أن أتخلص من صفة إني أصدق الناس، وإن أقلل من التفكير، وأبطل ريجيم، وكرامتي لا أقبل بأحد أن يمسها، وعمري ما هفكر في الاعتزال".