جيسون موموا "مشرد" بعد الانفصال عن "ليسا بونيت"

القاهرة - محمد ابراهيم - خرج النجم جيسون موموا بتصريحات مثيرة للجدل على أعقاب إنفصاله عن زوجته السابقة ليزا بونيت، قال بها أنه حاليا يعيش دون منزل لإقامة به.

ووفق ديلي ميل، أكد موموا أنه غادر منزل الأسرة الذي كان يقيم به رفقة زوجته السابقة وابنائه.

جيسون موموا وليسا بونيت

واتفق الثنائي جيسون موموا وليسا بونيت على اتمام الطلاق فيما بينهما بشكل رسمي، بعد فترة زواج استمرت لسنوات، انجبا خلالها ابنائهما لولا في سن الـ 16 وناكوا وولف في سن الـ 15.

ووفق ديلي ميل، القرار الذي اتخذه الثنائي، يجعله بذلك أول انفصال يشهده أوساط المشاهير في هوليوود خلال عام 2024 الجاري.

مشاركة شون جان

يأتي ذلك بعد أن تقرر رسميا مشاركة شون جان شقيق المخرج جيمس جان ضمن عالم DC السينمائي المستوحى من القصص المصورة في دور رئيسي.

ووفق موقع ديد لاين، كما فعل جيمس جان مع شقيقه في ضمه لابطال افلام حراس المجرة، سيضمه الآن لأبطال أفلام DC المقبلة.

وسيقوم شون جان بأداء شخصية من القصص المصورة تدعى ماكسويل لورد في عالم أفلام DC القادم.

مشاريع قادمة

وكان قد كشف المخرج الكبير جيمس جان عن تحديثات تتعلق بمشاريع ستديوهات dc القادمة، التي ستقدم شخصيات سوبرمان وباتمان.

ووفق ديد لاين، أعلن جيمس جان، عن عودته من جديد للعمل على كتابة نصوص الأفلام التي يطرح الأول منها خلال عام 2025 المقبل وهو فيلم Superman Legacy.

هذا الفيلم، كان قد أعلن جيمس جان من قبل عن اختياره لعدد من نجومه، ومنهم ريتشال بروزنهان.

أيضًا أكد المخرج جيمس جان على تمسكه بموعد طرح أول فيلم لعالم DC السينمائي الذي سيقدم شخصية سوبر مان للجمهور في شكل جديد، ضمن عالم سينمائي يعكف على صناعته جيمس جان على غرار عالم مارفل السينمائي.

ووفق موقع ديد لاين، قام جيمس جان بنشر صورة يؤكد بها أن موعد طرح الفيلم سيكون في 2025 كما هو محددًا له، على الرغم من تبعيات أزمة اضرابات هوليوود التي انتهت مؤخرًا.