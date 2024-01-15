إيناس مكي تكشف تفاصيل شجرة عائلة مكي

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أحمد جودة - القاهرة - قالت إيناس مكي إنها من أب جزائري وأم مصرية وعاشت حياتها في أبو ظبي وهذا جعلها متعددة الثقافات، مُتابعة:" احنا أسرة من خمس أفراد وأنا أول من امتهن مجال الفن ومن بعدي أحمد مكي وطارق مكي مهندس ديكور، وأخي الأكبر واختي متخصصين وحاصلين على الدكتوراة في المجال العلمي".

إيناس مكي تكشف أصول عائلتها

وأضافت إيناس مكي خلال حلولها ضيفة في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة الحياة، قائلة:" علاقتي بوالدي رحمة الله عليه كانت رائعة وهو أحد المؤسسين لوزارة الإعلام في أبو ظبي ووالدتي مصرية من أصل تركي ونحن أسرة على تواصل ومودة ودائما ما نتجمع".

إيناس مكي تكشف علاقتها بشقيقها أحمد مكي

وعن علاقتها بشقيها الفنان أحمد مكي أجابت:" علاقة رائعة واتعجب من كثرة السؤال لماذا لا تتعاوني مع أحمد مكي فنيا وقلة الأعمال المشتركة بينكم اجابت أنا أخذت قرار بعدم الرد على أي سؤال يخص الميجا ستار أحمد مكي وهو من يرد عليها وانا ارد علي الأسئلة الخاصة بي فقط، مشيرة إلى أنهما تعاونا مرة واحدة فقط في فيلم الحاسة السابعة".



تعاون إيناس مكي مع شقيقها في فيلم الحاسة السابعة

ولفتت: "عملت مع أحمد مكي قي فيلم الحاسة السابعة، من إخراجه، ولما قال بعد الفيلم إني هاقعد في البيت كان إفيه علشان الشخصية بنت لاسعة ومصلحجية ومجنونة، إنما مكنش بيتكلم بجد".