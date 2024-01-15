إيناس مكي تكشف عن سبب انفصالها وشرطها للزواج مرة أخرى

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة إيناس مكي، ضيفة على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتحدثت عن سبب انفصالها وشرطها للزواج مرة أخرى.

سبب انفصال إيناس مكي

قالت إيناس مكي:"مكنتش مقصرة مع طليقي كامرأة شرقية.. بس لقيت إن الارتباط بيعمل توتر ليا".

وتابعت: "أسرع طريقة لفشل أي علاقة زوجية الكذب، والفيتامين اللي ينعش الحب والزواج المودة والرحمة اللي ربنا قال عليها".

شرط إيناس مكي للزواج

كشفت ايناس مكي عن شرطها للزواج مرة أخرى:"لو هاتجوز هيكون قلبي مرتاح للشخص واقتنعت به".

إيناس مكي تكشف عن عائلتها

كما كشفت ايناس مكي عن عائلتها، قائلة: "لي أخت اسمها عزة عالمة الطاقة النووية، والحمد لله أخويا أحسن تربيتنا، وفي قصة مرض أخويا أحمد مكي تخصه هو كنجم يحب يقول إيه أو ميحبش يقول إيه وهي دي التربية بتاعتنا، أنا ليا حدود تخصني وحدود مكي كنجم تخصه كنجم، وهي دي التربية بتاعت أبويا لينا اللي كان مسئول في وزارة الإعلام والثقافة".

تعاون إيناس مكي مع أحمد مكي

كما تحدثت ايناس مكي عن تعاونها الوحيد مع شقيقها أحمد مكي، قائلة:"عملت مع أحمد مكي الحاسة السابعة، من إخراجه، ولما قال بعد الفيلم إني هاقعد في البيت كان إفيه علشان الشخصية بنت لاسعة ومصلحجية ومجنونة، إنما مكنش بيتكلم بجد".