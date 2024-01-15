حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 12:31 مساءً - أعلن الفنان سمسم شهاب عن وفاة الملحن وليد عبد العظيم، دون الكشف عن أسباب الوفاة، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

ونشر سمسم شهاب صورة الملحن وليد عبد العظيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: توفي إلى رحمة الله تعالى أخي وصديقي ورفيق النجاحات الملحن الكبير وليد عبدالعظيم، إلى رحمة الله يا صديقي وإلى لقاء في جنة الرحمن برحمة الله وكرمه.

وليد عبد العظيم، هو ملحن مصري من مواليد مدينة القاهرة، درس كلية التربية الموسيقى بالقاهرة، واتسمت ألحانه وأغانيه بالحزن وهو يعتبر أشهر وأفضل ملحني مصر، حيث تعاون مع العديد من المطربين الأغاني الشعبية، ومنهم محمد رشدي وعبد المطلب وكثير وقد تعامل الملحن وليد عبد العظيم مع أهم المطربين في مصر، ومنهم: حكيم عبد الباسط حمودة.