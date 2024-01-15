نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم عمل تمثيل مميز لفيلم Frankenstein في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف طاقم تمثيل مميز للفيلم السينمائي الجديد Frankenstein الذي سيكون من إخراج ماجي جلينهال وإنتاج "ورنور بروز".

تفاصيل الفيلم

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد، سيشارك في بطولته مجموعة مميزة من كبار نجوم هوليوود جيسي بكلي، وكريستيان بيل، وبينولوبي كروز، وبيتر سكارسجارد.

ذلك بعد أن كشفت صحيفة ديلي ميل، عن تفاصيل العمل السينمائي الجديد للنجمة إيما ستون، الذي نشرت له لقطات ترويجية جديدة، ظهر بها الممثل ذو الاصول المصرية رامي يوسف.

وتقول الصحيفة، أن الفيلم ستجسد به إيما نسخة نسائية من شخصية فرانكشتاين الخيالية من التراث الأوروبي، كان قد قدمها المخرج Yorgos Lanthimos، واللقطات الترويجية الأولى للفيلم، ظهر بها رامي يوسف إلى جانب ستون.

مسيرة مميزة

والفيلم الجديد للنجمة إيما ستون الذي يطرح بعنوان poor things، سيضاف لمجموعة رائعة من الأعمال السينمائية التي قدمتها إيما ستون عبر مسيرتها السينمائية.

وكان من أهم الأعمال السينمائية التي شاركت في بطولتها إيما ستون، في ايزي ايه، وفيلم جانجستر سكواد، وفيل "ذا هيلب".

وكانت قد حصدت ايما ستون أول جائزة أوسكار لها في مسيرتها الفنية، عن ظهورها في بطولة فيلم "لا لا لاند"، من تأليف واخراج ديميان جازيل.

هذا الفيلم شارك في بطولته النجم رايان جوسلينج، وحصدت عنه إيما ستون جائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي.