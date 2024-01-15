دور الموسيقى في الارتقاء بالأخلاق وتهذيب السلوك بنادي طلعت حرب

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أحمد جودة - القاهرة - يقيم نادي طلعت حرب الملتقى الثقافي الشهري تحت عنوان "دور الموسيقى في الارتقاء بالذوق وتهذيب السلوك والأخلاق " وذلك في السابعة مساء الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري.

تفاصيل الملتقي الثقافي الشهري في نادي طلعت حرب

وأكد شريف خليل المدير التنفيذي لنادي طلعت حرب، أن الملتقى يستضيف الفنان التشكيلي والروائي حسين نوح، والدكتور أشرف شرارة بمعهد الكونسر فتوار بأكاديمية الفنون، والدكتورة عفاف طلبة أستاذ البيانو بالأكاديمية، والأديبة والشاعرة الدكتورة نوران فؤاد عضو المجلس الأعلى للثقافة، بمصاحبة مطربة الأوبرا المصرية الشابة ندى سيد، ويدير الملتقى دكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي.

الجدي بالذكر أن نادي طلعت حرب نظم في سبتمبر الماضي بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، فعاليات الدورة الثامنة من معرض الكتاب، وضم المعرض مجموعة كبيرة من الكتب الهامة فى مختلف المجالات.