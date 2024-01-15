نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "صيد العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة غادة عبد الرازق، في دراما رمضان المقبل 2024، من خلال مسلسل "صيد العقارب"، ويشاركها في بطولتها محمد علي رزق، أحمد ماهر، محمد علاء، محمود عبدالمغني، مجدي بدر، رياض الخولي، سيمون، مي القاضي، منال سلامة، أحمد ماجد، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.



غادة عبدالرازق تنتظر عرض فيلم "تاني تاني "



وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة غادة عبد الرازق، حاليًا عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "تاني تاني"، التي انتهت من تصويره منذ فترة، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد آدم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف علاء حسني.



آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق حكاية تحت الحزام، من مسلسل حدث بالفعل، وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.



آخر أعمال غادة عبد الرازق في السينما

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق السينمائية فيلم "حرب كرموز"، الذي عرض عام 2018 بطولة أمير كرارة تأليف محمد السبكي وإخراج بيتر ميمي، وشارك فيه محمود حميدة، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمود حجازي، محمد عز، إسلام جمال، فتحي عبدالوهاب، روجينا، إيمان العاصي، محمود البزاوي، مايان السيد، سارة الشامي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا.