نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايناس مكي: أنا من عشاق المسرح وأحب تقديم أدوار متنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة إيناس مكي أنها متحمسة منذ عودتها مرة أخرى للساحة الفنية، وأنها تحب أن أقدم أدوارًا متنوعة، كما أنها تعشق المسرح وقدمت 13 مسرحية وأولها “بشويش” مع جلال الشرقاوي، مُضيفة: "كانت بدايتي على خشبية المسرح مع الفنان أشرف عبد الباقي، واشتغلت العديد من المسرحيات معه، وسعيدة جدًا بالعمل معه، وأن مسرحية سحر الأحلام في 2019 كانت بمثابة عودتها إلى خشبة المسرح، وأنها من عشاق المسرح".

إيناس مكي تكشف عن أبرز أعمالها السينمائية

وأضافت إيناس مكي خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي:" أنا فنانة متحمسة للعمل الجيد وسبب مشاركتي في فيلم الزيارة وهو قصة رائعة وعندما قرأت الورق تحمست جدًا للمشاركة وحصد جوائز عديدة وأن الرسالة من أي عمل فني تصل في أي وقت وأي مكان".

إيناس مكي تكشف غيابها عن الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة

وتابعت: “ أن الفن به علاقات وأنا لي علاقات جيدة مع الجميع ولا اعرف لماذا لا تعرض عليا أعمال كثيرة واعتقد أنني لا أجيد الإدارة وأن يكون بجانبي من يدعمني”.

دخول إيناس مكي عالم السوشيال ميديا

وعن السوشيال ميديا أشارت إيناس مكي:" منذ ٢٠١٧ اهتميت بهذا الأمر، وسعدت باستقبال متابعي السوشيال ميديا وقولهم وحشتينا".